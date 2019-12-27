عزيزة جلال تغني "ليالي الأنس" على أنغام الماريمبا لنسمة عبد العزيز في حفل عودتها

عادت الفنانة المغربية عزيزة جلال للغناء على المسرح من جديد بعد 35 عامًا من الغياب عن الساحة الفنية على مسرح العلا مساء الخميس 26 ديسمبر.





وخلال الحفل الذي نقلته قناة "إم بي سي 5"، قالت الفنانة عزيزة جلال، إنها تشكر كل من ساندها للعودة للساحة الفنية، وتشكر جمهورها الذي لم ينساها"، متمنية أن تقدم حفل يليثق بالجمهور، كما قدمت الشكر للموسيقار المصري أمير عبد المجيد الذي يقود الفرقة الموسيقية، وبدوره قام أمير عبد المجيد بتقبيل يدها على المسرح.





ظهرت الفنانة عزيزة جلال في مايو الماضي في برنامج "من الصفر" وكانت ترتدي الحجاب، لكنها ظهرت في الحفل دون حجاب.



