تراجع اليورو والاسترليني.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الجمعة 27-12-2019

سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصرى والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة في البنك المركزي 15.99 جنيه.
وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019 في البنوك
فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الجمعة وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، و جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي:
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الجمعة شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الجمعة شراء : 17.74 وبيع : 17.85 بتراجع قرشا للبيع فقط.
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة ، فقد سجل شراء : 20.74 وبيع : 20.87 بتراجع قرش واحد للشراء فقط.
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الجمعة شراء : 16.30 وبيع : 16.40 بتراجع قرشين.
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الجمعة ، فقد سجل شراء : 14.59 وبيع : 14.68 بتراجع ثلاثة قروش.
أما سعر الريال السعودى اليوم الجمعة فقد سجل شراء : 4.26 وبيع : 4.29
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة شراء : 52.63 بيع : 53.09 بتراجع 4 قروش للشراء
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الجمعة شراء : 4.35 ، وبيع : 4.38
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الجمعة شراء : 2.28 وبيع : 2.29
سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في البنك الاهلى المصري
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الجمعة شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة شراء : 4.25 ، وبيع : 4.29
سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في بنك مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 27-12-2019 شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09
سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر شراء : 4.25 ، وبيع : 4.29