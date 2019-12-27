تراجع اليورو والاسترليني.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الجمعة 27-12-2019

سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصرى والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة في البنك المركزي 15.99 جنيه.





وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.





سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2019 في البنوك









فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الجمعة وأسعار صرف الدولار و الريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، و جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي:





سعر الدولار الأمريكي





سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الجمعة شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09





سعر اليورو​





بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الجمعة شراء : 17.74 وبيع : 17.85 بتراجع قرشا للبيع فقط.









أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الجمعة ، فقد سجل شراء : 20.74 وبيع : 20.87 بتراجع قرش واحد للشراء فقط.





سعر الفرنك السويسرى​





وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الجمعة​ شراء : 16.30 وبيع : 16.40 بتراجع قرشين.





سعر الـ 100 الين اليابانى





أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الجمعة ، فقد سجل شراء : 14.59 وبيع : 14.68 بتراجع ثلاثة قروش.









أما سعر الريال السعودى اليوم الجمعة فقد سجل​ شراء : 4.26 وبيع : 4.29









بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة​ شراء : 52.63 بيع : 53.09 بتراجع 4 قروش للشراء









وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الجمعة شراء : 4.35 ، وبيع : 4.38





سعر اليوان الصيني





وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الجمعة شراء : 2.28 وبيع : 2.29





سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في البنك الاهلى المصري





سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الجمعة شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09





سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري





سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة شراء : 4.25 ، وبيع : 4.29





سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في بنك مصر





سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 27-12-2019 شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09





سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر



