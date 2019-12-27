AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 09:33 ص
أردوغان: تركيا سترسل
أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا
Advertisements
سمر صالح
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعتزم إرسال قوات إلى ليبيا بناء على طلب منها في مطلع الشهر المقبل.

يأتي ذلك في إطار الدعم التركي لحكومة فائز السراج التي ترعى ميليشيات إرهابية في طرابلس وتقاتل ضد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والذي يشن عملية عسكرية للقضاء على الميليشيات الإرهابية في العاصمة.

وأكد مسؤول في حكومة طرابلس إرسال السراج طلب رسمي للحصول على دعم عسكري تركي برا وجوا وبحرا.

وكانت تركيا قد أعلنت استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا ما تقدمت حكومة الوفاق بطلب رسمي بذلك ووافق البرلمان التركي على هذا الأمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنباء عن تهريب السراج بعد محاصرة ميليشيات مسلحة لمقرات الحكومة

رهان على حصان خاسر.. ماذا لو ورط أردوغان بلاده مباشرة في معارك طرابلس؟.. محللون: فرص النجاة تتضاءل أمام حكومة الوفاق وميليشياتها.. وتركيا تجازف باستفزاز كبير لروسيا

طرابلس تشتعل.. هل تغامر تركيا بعلاقتها مع الغرب وترسل قواتها إلى ليبيا؟

هل يجرؤ على فعلها.. أردوغان يهدد بتحرك ضد روسيا في ليبيا

أردوغان وبوتين وجها لوجه.. بوادر أزمة تركية روسية حول ليبيا .. هل ينتقل الخلاف لـ سوريا ؟

حصاد 2019.. أردوغان يغرق في مستنقع الحرب الليبية.. ثروات شرق المتوسط تشعل جشعه بلا حدود.. مصر شوكة في حلق السلطان.. والجيش الوطني يبدد أوهامه

ترشيحاتنا

عقب إعلان حماية حدودها مع ليبيا.. تركيا تعفي مواطني الجزائر من تأشيرة الدخول

أعلى ارتفاع في شهرين.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2019

تونس توجه صفعة قوية لأردوغان بعد زيارته الأخيرة.. واستياء دولي من إعلان الوفاق تدخل تركيا عسكريا في ليبيا

إيقاف برنامج Arab wood على قناة روتانا| تفاصيل

حمدي رزق يكشف حقيقة المذابح الصينية لمسلمي الإيغور.. الليلة

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. فيديو

AdvertisementS

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

الأمطار مستمرة على السواحل الشمالية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ببدايات الأسبوع القادم.. فيديو

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

أعلى ارتفاع في شهرين.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2019

تناول 5 حبات من اللب السوري واكتشف ما تأثيره على جسمك

أخبار الرياضة.. موقف الزمالك من انضمام كهربا لـ الاهلي.. حقيقة استقالة مرتضى منصور

دواء مجاني يعالج ٤٤٦ مرضا.. مشروب لا تتوقف عن تناوله أبدا

فيديوجراف| احذر المقرمشات فيها سم قاتل.. تدمر الكبد

لماذا سمي شهر جمادى الأول بهذا الاسم؟

تعرف على شروط بيع 114 شقة بالتجمع الخامس بمقدم 150 ألف جنيه.. خدمات

نجم الزمالك السابق: الأهلي فاوضني 3 مرات وهذا هو عيب شيكابالا

أخبار السوشيال ميديا: نرمين الفقي بإطلالة شبابية رقيقة.. ومنى فاروق تحتفل بالكريسماس بفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى أخر ثلاث حفلات.. شيرين عبد الوهاب تتألق بفساتين باللون الأحمر.. أيهما أجمل؟

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

بالفأس.. لبناني يقتحم بنكا ويحاول الاعتداء على الموظفين للحصول على أمواله