أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعتزم إرسال قوات إلى ليبيا بناء على طلب منها في مطلع الشهر المقبل.





يأتي ذلك في إطار الدعم التركي لحكومة فائز السراج التي ترعى ميليشيات إرهابية في طرابلس وتقاتل ضد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والذي يشن عملية عسكرية للقضاء على الميليشيات الإرهابية في العاصمة.





وأكد مسؤول في حكومة طرابلس إرسال السراج طلب رسمي للحصول على دعم عسكري تركي برا وجوا وبحرا.



