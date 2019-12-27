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رياضة

فايلر يعقد محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي..الليلة

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مساء اليوم الجمعة داخل معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي.

وتشهد المحاضرة استعراض لقطات مجمعة لمباريات بلاتينيوم؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس ومراجعة خطة المباراة والتكليفات الخاصة باللاعبين في مواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي في التاسعة مساء غدٍ السبت على استاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق الفريق الأحمر فوزا مهما علي حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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