برلماني ليبي: حكومة السراج غير شرعية .. وتركيا تريد دعم الإرهاب ببلادنا

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الليبي يوسف العقوري تأكيده أن حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج غير شرعية لأنها لم تنل ثقة البرلمان، موضحًا أن المجتمع الدولي فرض حكومة السراج على الشعب الليبي.



وأضاف العقوري أن "تركيا تريد أن تدعم الإرهاب في ليبيا لكن لها مكان في البلاد".



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعتزم إرسال قوات إلى ليبيا بناء على طلب من حكومة الوفاق في مطلع الشهر المقبل.



يأتي ذلك في إطار الدعم التركي لحكومة فايز السراج التي ترعى ميليشيات إرهابية في طرابلس وتقاتل ضد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والذي يشن عملية عسكرية للقضاء على الميليشيات الإرهابية في العاصمة.



وأكد مسؤول في حكومة طرابلس إرسال السراج طلب رسمي للحصول على دعم عسكري تركي برا وجوا وبحرا.



وكانت تركيا قد أعلنت استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا ما تقدمت حكومة الوفاق بطلب رسمي بذلك ووافق البرلمان التركي على هذا الأمر.

