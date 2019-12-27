البابا تواضروس يزور سكرتير المجمع المقدس بالمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم، الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس بالمستشفى الإيطالي في العباسية، وذلك للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لوعكة صحية.





واطمئن البابا تواضروس الثاني على صحة الأنبا دانيال الذى يخضع لعدد من الفحوصات الطبية بعد شعوره بحالة من التعب والاجهاد.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس الليلة الماضية صلوات التسبحة "سينرجيا 3" والتى ينظمها لجنة الجامعة بأسقفية الشباب للعام الثالث على التوالي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية.









واستقبل البابا تواضروس الثاني أمس فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية اللذين قدما التهنئة أمس الخميس لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على رأس وفد رفيع من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية.





كما هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية، يرافقه مجموعة كبيرة من قيادات الوزارة.