AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يزور سكرتير المجمع المقدس بالمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:54 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم، الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس بالمستشفى الإيطالي في العباسية، وذلك للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لوعكة صحية.

واطمئن البابا تواضروس الثاني على صحة الأنبا دانيال الذى يخضع لعدد من الفحوصات الطبية بعد شعوره بحالة من التعب والاجهاد. 

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس الليلة الماضية صلوات التسبحة "سينرجيا 3" والتى ينظمها لجنة الجامعة بأسقفية الشباب للعام الثالث على التوالي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية.


واستقبل البابا تواضروس الثاني أمس فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية اللذين قدما التهنئة أمس الخميس لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على رأس وفد رفيع من قيادات الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية.

كما هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البابوي بالعباسية، يرافقه مجموعة كبيرة من قيادات الوزارة.

البابا تواضروس يزور سكرتير المجمع المقدس بالمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
البابا تواضروس يزور سكرتير المجمع المقدس بالمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
البابا تواضروس يزور سكرتير المجمع المقدس بالمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
البابا تواضروس يزور سكرتير المجمع المقدس بالمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يلقي العظة منها.. البابا تواضروس يشارك في اليوبيل الذهبي لكنيسة أبو طاقية

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من الكهنة الصينيين

البابا تواضروس يصل كنيسة العذراء والأنبا رويس لعقد اجتماعه الأسبوعي

التسبيح بهجة الكنيسة .. عظة الأربعاء لقداسة البابا تواضروس على الـ "ساوند كلاود"

البابا تواضروس يستقبل سفير سنغافورة الجديد في القاهرة

البابا تواضروس يجتمع مع أسرة مجلة "الكرازة" بالمقر البابوي

ترشيحاتنا

الحرس الثوري يهدد إسرائيل| تفاصيل

اقتصادي: اكتشافات الغاز الأخيرة سببت لـ أردوغان حالة من الجنون.. فيديو

اخبار الرياضة| مفاجأة مرتضى منصور.. رسالة كارتيرون.. كواليس حديث الحكم القطري ومحمد صلاح

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور

حرب بين إسرائيل وروسيا.. نتنياهو يعلن مفاجأة

قبل مباراة الأهلي.. مدرب بلاتينيوم لـ صدى البلد: أشجع الزمالك منذ الصغر

AdvertisementS

بعد تنمر الجمهور على شكل أولادها..دعاء فاروق تقصف جبهة متابعيها برد صادم

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

عاش هنا يوثق 8 رجال فى حياة أم كلثوم .. تزوجت 4 صوري وعرفي وسري.. أسرار تورطها في قتل أسمهان والقضاء على مستقبل العندليب.. وكواليس منعها من الغناء بالإذاعة

السيسي وبوتين يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا

ضعي كوبا من عصير الليمون فى غسالة الملابس وشاهدى ماذا يحدث

الداخلية: إغلاق جزئي لـ شارع الهرم لمدة 72 ساعة

هانى زادة يكشف عن مفاجأة مرتضى منصور للاعبى الزمالك حال الفوز على زيسكو

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

ماذا حدث فى المنوفية .. حكاية الهزة الأرضية التى ضربت بركة السبع

أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

لأول مرة.. نقل 4 كباش من الأقصر إلي ميدان التحرير بالقاهرة.. صور

الأرصاد تحذر: استمرار حالة عدم استقرار الطقس بالبلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالفريك ولازانيا بالخضار وملوخية.. وكيكة بكريمة جوز الهند

بالطو أحمر.. مى نور الشريف تتألق برفقة والدتها للاحتفال بالكريسماس