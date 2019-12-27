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فن

قبل 10 أيام من عرضه بالسينما.. تفاصيل دور تاجر السلاح في "يوم وليلة"

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:24 م
خالد سرحان
خالد سرحان
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سعيد فراج
ينتظر الفنان خالد سرحان، عرض فيلم "يوم وليلة " للنجم خالد النبوي، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية، يوم 6 يناير 2020.

وأكد خالد سرحان، أنه يقدم شخصيه تدعي "بجاتي" وهو "فتوة منطقة السيدة زينب"، وتدور محور أحداثه حول تجاره السلاح والبلطجة والشر، بشكل مختلف عن ما سبق تقديمه.

وأضاف خالد سرحان، في سياق تصريحاته عن دوه بالفيلم، أن معظم مشاهده مع الفنان خالد النبوي والفنان أحمد الفيشاوي، وذلك لما لهما من إطارات مختلفة تجمعهم به، وهذا ما سترونه أثناء المشاهدة.

وتوقع خالد سرحان نجاح هذا العمل بطريقة يشيد بها الجميع، سواء الجمهور والإعلاميين والصحفيين والنقاد، حين عرضه، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الإيرادات.

وتدور أحداث فيلم "يوم وليلة" من خلال يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب على مدار ٢٤ ساعة.

ويتم سرد أحداث العمل والتي تتضمن المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري في حياته اليومية في شتى المجالات العملية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية.

وألقى المؤلف، الضوء على الظواهر السلبية التى طفت على سطح المجتمع، مع وضع حلول لها في نهاية الفيلم.

يذكر أن فيلم "يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم، وهم "خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، خالد سرحان ، حنان مطاوع ، دره ، محمد عادل، حمزة العيلى، محمد جمعة، شادى أسعد" وغيرهم، وهو من سيناريو وحوار يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم.
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