الجيش الليبي يسيطر على طريق المطار في العاصمة طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته على كامل طريق المطار في العاصمة طرابلس، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".



وأوضح الجيش اللليبي أنه تم دحر الميليشيات عند طريق طرابلس.



كان الجيش الليبي، سيطر الخميس، على معسكر التكبالي بالكامل الواقع بمنطقة صلاح الدين، على بعد 10 كيلومترات من وسط العاصمة طرابلس، كما تقدم في محوري الخلة ومشروع الهضبة، بعد تقهقر وانهيار الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق وتراجعها إلى الوراء.



كما أحكم الجيش الليبي السيطرة على حي الزهور جنوب طرابلس.



وفي وقت سابق، قصف سلاح الجو التابع للجيش الليبي مواقع تابعة للوفاق في مدينة الزاوية التي تبعد عن العاصمة طرابلس 45 كلم، وعلى رأسها معسكرات كتيبة الفاروق، كما شنّ سلسلة ضربات جوية دقيقة على مواقع الميليشيات المتمركزة بالقرب من خزانات القرضابية القريبة من سرت.