AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي ينهي مرانه الأخير قبل مواجهة بلاتينيوم

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 05:27 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش، مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، المقرر إقامتها مساء غد السبت على استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واشتمل مران فريق النادي الأهلي على جانب بدني خفيف تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، ثم أدى اللاعبون بعض الجمل الفنية التي يرغب رينيه فايلر، المدير الفني، في تنفيذها خلال مواجهة بطل زيمبابوي.

وغاب شريف إكرامي ومحمود وحيد عن المشاركة في المران الجماعي، بينما خاض باقي حراس المرمى بالفريق تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.

وشهد مران اليوم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة، وفقًا للائحة دوري الأبطال، كما تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن أهمية مباراة بلاتينيوم، مؤكدًا احترام الأهلي جميع المنافسين في البطولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات منفردة لثلاثي حراس مرمى الأهلي

مران قوي لـ حراس مرمى الأهلي

مران قوي لحراس مرمى الأهلي

مران قوي لثلاثي حراسة مرمى الأهلي.. وعلي لطفي يغيب عن موقعة الهلال السوداني

مران قوي لحراس المرمى بـ الأهلي

مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة الإسماعيلي

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني: حالة وحيدة لتغريم حمدي النقاز وإيقافه

كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل مواجهة زيسكو

بلومبرج: الميليشيات الداعمة لتركيا في سوريا تقاتل إلى جانب حكومة السراج

فنان هندي شهير يقتل نفسه داخل شقته.. وهذا سبب انتحاره | صور

بعد تنمر الجمهور على شكل أولادها..دعاء فاروق تقصف جبهة متابعيها برد صادم

قبل 2020.. مايا ناجي تكشف أبراج الرجال الأكثر خيانة.. فيديو

AdvertisementS

مفاجأة.. الخطيب وراء رغبة عبدالله السعيد فى الانضمام للزمالك

الحكم القطري يكشف كواليس حديثه مع محمد صلاح بعد إشهار البطاقة الصفراء في وجهه

هانى زادة يكشف عن مفاجأة مرتضى منصور للاعبى الزمالك حال الفوز على زيسكو

3 ملفات مهمة | الخطيب يمنح سيد عبد الحفيظ الضوء الأخضر لتنفيذها

مجدي عبد الغني: نصحت كهربا بعدم التوقيع للأهلي واللاعب مهدد بالإيقاف

عبدالواحد السيد: رفضت حراسة مرمى منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2006

خاص..المنسقة الإعلامية لنادي بلاتينيوم تكشف عن مفاجأة سارة للأهلي في مباراة العودة

اخبار الرياضة| مفاجأة مرتضى منصور.. رسالة كارتيرون.. كواليس حديث الحكم القطري ومحمد صلاح

مدرب بلاتينيوم لصدى البلد: هذان اللاعبان هما الأفضل في الأهلي

احمد عيد عبد الملك يحيي الذكرى الخامسة لوفاة لاعب الزمالك

ميلنر يختار فريقه المثالي في مسيرته ويتجاهل صلاح معلقًا: ليس له مكان

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش مجرد كافيين .. 5 حيل تجعل قهوتك صحية بامتياز

أحدث ظهور| بوسي ومي نور الشريف تحتفلان بـ الكريسماس.. صور

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالفريك ولازانيا بالخضار وملوخية.. وكيكة بكريمة جوز الهند