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أخبار العالم

مفاجأة خلال ساعات.. الجيش الليبي يكشف عن تطورات معركة تحرير طرابلس

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 06:56 م
الجيش الليبي يكشف
الجيش الليبي يكشف تطورات معركة تحرير طرابلس
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رحيم يسري
أكد اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه بالجيش الليبي، أن قوات الجيش تقترب من قلب العاصمة طرابلس ولا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الوطني الليبي عن سيطرته على طريق مطار طرابلس ومعسكر النقلية الاستراتيجي في العاصمة.

وأوضح المحجوب في تصريحات لـ"العربية" أن قوات الجيش تحاصر المدينة من عدة محاور، وسيطرت على طريق مطار طرابلس، وتمكنت من قتل مجموعة من ميليشيات حكومة الوفاق يقودها محمد الشريف، مضيفا أن القوات دمرت غرفة عمليات تابعة لميليشيا الفاروق المتطرفة.

من جهته، أعلن أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الليبي، أن "تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجأة لكل الليبيين".

وأوضح أنه لا تفوقات تكتيكية في هذه المرحلة من معركة طرابلس، وتابع المسماري "سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس".

وأضاف أن "940 قتيلا للميليشيات خلال المعارك منذ 4 إبريل الماضي".

وأكدت القناة أن قوات الجيش الليبي فرضت سيطرتها ابتداء من مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي، حيث سيطر الجيش على مساحات شاسعة جنوب طرابلس.
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