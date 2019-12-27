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أخبار العالم

الجيش الليبي يسيطر على مقر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس وانسحاب كبير للميليشيات

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:30 م
متحدث الجيش الليبي
متحدث الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إعلانه أن الجيش حقق نجاحا كبيرا خلال الساعات الأخيرة في معركة طرابلس.

وأوضح المسماري أن قوات الجيش سيطرت على مقر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس ومواقع استراتيجية ومعسكرات في منطقة صلاح الدين.

وأضاف المسماري أن الجيش يعتمد استراتيجية إنهاك الميليشيات قبل الدخول إلى المرحلة الأخيرة في معركة طرابلس.

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وتابع المسماري أن ميليشيات طرابلس نفذت انسحابًا كبيرًا من الخطوط الأمامية إلى الداخل.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي "لن ننهي معركة طرابلس إلا في قلب العاصمة الليبية".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعتزم إرسال قوات إلى ليبيا بناء على طلب من حكومة الوفاق في مطلع الشهر المقبل.

يأتي ذلك في إطار الدعم التركي لحكومة فايز السراج التي ترعى ميليشيات إرهابية في طرابلس وتقاتل ضد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والذي يشن عملية عسكرية للقضاء على الميليشيات الإرهابية في العاصمة.
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