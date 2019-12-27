مجموعة الزمالك | نهاية الشوط الأول بـ التعادل 1-1 بين مازيمبي وأول أغسطس

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي أول أغسطس الأنجولي ومازيمبي بالتعادل لهدف لكل منهما.



وتقام المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سيداد إينيفارسيتاريا بانجولا ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وافتتح مازيمبي التهديف في الدقيقة 9 عن طريق رينفورد كالابا.



وأدرك أول أغسطس هدف التعادل فى الدقيقة 13 عن طريق مابلولو.



ويتصدر مازيمبي المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما جاء أول أغسطس فى المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.



وتضم المجموعة الأولى، كلا من، مازيمبي، الزمالك المصري، زيسكو يونايتد، أول أغسطس الأنجولي.



وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتي:

-مازيمبي 6 نقاط

- الزمالك 3 نقاط

- زيسكو يونايتد نقطة وحيدة

- أول أغسطس نقطة وحيدة