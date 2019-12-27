حامل واللا لأ| شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل .. فيديو

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن حقيقة حملها في طفل، وذلك بعد كثير من الأقاويل حول هذا الأمر.
وقالت شيرين في أثناء لقائها ببرنامج "الإمارات نيوز": "أنا اتمنى أن أكبَّر عائلتي وارزق بطفل جديد، واتمنى إن الجمهور يدعو لى".
وقدمت شيرين، عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة بها كان من بينها: "حبه جنة"، و"كلام عينيه"، و"ضعفي"، و"نساي"، و"تاج راسك"، و"الكدابين"، وغيرها.
كما تألقت بأداء أغنيتها الشهيرة "آه يا ليل"، وسط تفاعل الجمهور معها بالغناء والرقص.
وقالت شيرين في أثناء لقائها ببرنامج "الإمارات نيوز": "أنا اتمنى أن أكبَّر عائلتي وارزق بطفل جديد، واتمنى إن الجمهور يدعو لى".
وقدمت شيرين، عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة بها كان من بينها: "حبه جنة"، و"كلام عينيه"، و"ضعفي"، و"نساي"، و"تاج راسك"، و"الكدابين"، وغيرها.
كما تألقت بأداء أغنيتها الشهيرة "آه يا ليل"، وسط تفاعل الجمهور معها بالغناء والرقص.