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فن

حامل واللا لأ| شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل .. فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:28 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن حقيقة حملها في طفل، وذلك بعد كثير من الأقاويل حول هذا الأمر.

وقالت شيرين في أثناء لقائها ببرنامج "الإمارات نيوز": "أنا اتمنى أن أكبَّر عائلتي وارزق بطفل جديد، واتمنى إن الجمهور يدعو لى".

وقدمت شيرين، عددا كبيرا من أبرز الأغاني الخاصة بها كان من بينها: "حبه جنة"، و"كلام عينيه"، و"ضعفي"، و"نساي"، و"تاج راسك"، و"الكدابين"، وغيرها.

كما تألقت بأداء أغنيتها الشهيرة "آه يا ليل"، وسط تفاعل الجمهور معها بالغناء والرقص.
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