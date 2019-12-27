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رياضة

مجموعة الزمالك | أول أغسطس يتعادل مع مازيمبي 1/1 بدوري أبطال أفريقيا

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:23 م
صدى البلد
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نور عادل
تعادل فريق أول أغسطس الكونغولي أمام منافسه مازيمبي الكونغولي بهدف لكل منهما بالمباراة التي جمعتهما اليوم باستاد سيداد إينيفارسيتاريا في انجولا في اطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

وافتتح مازيمبي التهديف في الدقيقة 9 عن طريق رينفورد كالابا، ونجح الفريق الانجولي في التعادل فى الدقيقة 13 عن طريق مابلولو .

وأصبح مازيمبي في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، في المقابل يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط يليله بريميرو دي أغوستو برصيد نقطتين ثم زيسكو في المركز الأخير برصيد نقطة.

وتنتظر تلك المجموعة مواجهة الغد السبت التي ستجمع الزمالك بمنافسه زيسكو الزامبي على ملعب الأخير ضمن مباريات نفس المرحلة حيث يحتاج الفريق الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

وتضم المجموعة الأولى ، كلا من ، مازيمبي ، الزمالك المصري ، زيسكو يونايتد ، أول أغسطس الأنجولي
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