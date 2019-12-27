السحر ينقلب على الساحر.. دفاع النواب: اقتصاد أردوغان يترنح بسبب مخططه الغاشم



جاء ذلك البيان بعد زيارة أردوغان الى تونس .

قال ممدوح مقلد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تدخلاته في شئون الدول العربية مثل ليبيا وسوريا لأجل إنشاء اتحاد فيدرالي لإعطاء شرعية وصلاحية للاستفادة من خيرات الدول المطلة على البحر المتوسط.وأكد "مقلد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تكوين كيان داخل هذه الدول المطلة على البحر المتوسط سيكون شوكة في حلق قبرص واليونان ومصر، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بجميع الدول الأخرى من خلال إطلاق سراح الدواعش وارجاعهم لكي ينتشروا في البلاد.كما أكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أنه عن قريب سينقلب السحر على الساحر حيث إن مصر وروسيا وتونس وجميع الدول الأخرى والأوروبية دون قطر تقف بالمرصاد ضد هذه الانتهاكات، موضحًا أن الآن أصبح الحزب التابع لاردوغان يترنح فقد شهد انقسامًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بالاضافة إلى زيادة عدد المعارضة التركية ضد أردوغان ومايقوم به.وتابع النائب، أن تركيا الآن تشهد انقسامات داخلية وبعد أن كان الاقتصاد التركي فريد من نوعه أصبح الآن يترنح أمام الجميع والعملة التركية تشهد مسلسل هبوط مستمر بسبب مايقوم به من مخططات وسياسات غاشمة، مضيفًا أن تركيا إذا قامت بإجراء انتخابات قادمة أردوغان لن يكون في المقدمة.وكانت الرئاسة التونسية أكدت أنها غير معنية بتصريحات أي طرف وأن تونس لن نكون طرفا في أي حلف أو أصطفاف كما لن تسمح بانتهاك السيادة الوطنية، وذلك ردا على التصريحات الأخيرة بشأن تحالف في ليبيا، عقب زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إلى تونس.ووفقًا لبيان لرئاسة الجمهورية، الذي نشرته صحيفة "الشروق" التونسية، قال إن البلاد لن تقبل بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية.وأوضحت أن التصريحات والتأويلات والإدعاءات الزائفة التي تصدر منذ أمس فهي إما أنها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإما أنها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه.وأشارت إلى أنه إذا كان صدر موقف عكس هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يُلزم إلا من صرح به وحده.وتابع البيان أن رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف.واختتم البيان "على من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنه لا يمكن أن يُلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كل يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص.