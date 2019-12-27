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برلمان

عضو دفاع البرلمان: أردوغان يسعى لتفكيك الدول العربية للاستيلاء على ممتلكاتها

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 07:50 م
اردوغان
اردوغان
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حسن رضوان
قال يحيي الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن أردوغان يحاول أن يقوم بتفكيك الدول العربية بعضها عن بعض حتى يقوم بالاستيلاء على ممتلكاتها واحدة تلو الأخرى، وذلك يترجم على أرض الواقع بعد محاولاته في سوريا والآن في ليبيا وتونس.

وأَضاف "الكدواني" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سياسة أردوغان تقوم على الحماقة، مشيرًا إلى أنه يقوم بنشر التطرف الديني الذي يهدد السلم الدولي مما يكون مصدر إزعاج لجميع الدول.

وأكد النائب أن تركيا تحاول أن تجد لنفسها مكان داخل شمال أفريقيا من خلال دعم المليشيات الإرهابية، ولكن مصر تقف بالمرصاد لهم وترفض التمزق العربي، مضيفًا أن المغامرات الأردوغانية مصيرها سيكون الهلاك بلا شك فهي ستكون لها تأثير قوي بإلحاق الضرر بالاقتصاد التركي.

وكانت الرئاسة التونسية أكدت أنها غير معنية بتصريحات أي طرف وأن تونس لن نكون طرفا في أي حلف أو أصطفاف كما لن تسمح بانتهاك السيادة الوطنية، وذلك ردا على التصريحات الأخيرة بشأن تحالف في ليبيا، عقب زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، إلى تونس.

ووفقًا لبيان لرئاسة الجمهورية، الذي نشرته صحيفة "الشروق" التونسية، قال إن البلاد لن تقبل بأن تكون عضوا في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبدا بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية.

وأوضحت أن التصريحات والتأويلات والإدعاءات الزائفة التي تصدر منذ أمس فهي إما أنها تصدر عن سوء فهم وسوء تقدير، وإما أنها تنبع من نفس المصادر التي دأبت على الافتراء والتشويه.

وأشارت إلى أنه إذا كان صدر موقف عكس هذا من تونس أو من خارجها فهو لا يُلزم إلا من صرح به وحده.

وتابع البيان أن رئيس الجمهورية حريص على سيادة تونس واستقلالها وحرية قرارها، وهو أمر لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات أو نقاش، ولا توجد ولن توجد أي نية للدخول لا في تحالف ولا في اصطفاف.

واختتم البيان "على من يريد التشويه والكذب أن يعلم أنه لا يمكن أن يُلهي الشعب التونسي بمثل هذه الادعاءات لصرف نظره عن قضاياه الحقيقية ومعاناته كل يوم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص جاء ذلك البيان بعد زيارة أردوغان إلى تونس.
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