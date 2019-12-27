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توك شو

نائب: أى مخالفات بعد 2017 التعامل معها بقانون البناء الموحد

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 10:10 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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قسم التوك شو
أكد النائب محمد إسماعيل، أن أي مخالفة بعد التصوير الجوي الذي تم في 22 يوليو 2017 سيتم التعامل معها بقانون البناء الموحد.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أي مخالفة بعد 22 يوليو 2017 سيتم التعامل معها ضمن القانون 119 لسنة 2008 وهو القانون الموحد.

وأوضح النائب محمد إسماعيل أن القانون لا يوجد به مغالاة ولن تصل قيمة المخالفة ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه في المناطق العشوائية كحد أقصى للوحدة الواحدة البالغ مساحتها 100 متر.
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