بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ تجارة عين شمس.. اليوم

تبدأ اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية التجارة جامعة عين شمس للعام الجامعى 2019/ 2020.



وأكد خالد قدرى، عميد الكلية، أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات للامتحانات منذ فترة، حيث تم تجهيز وتجديد أماكن الامتحانات بالكلية، تجديد الإنارة الخاصة بكل لجنة وزيادة أعداد الكشافات الاحتياطية فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.



وأضاف أنه تم التأكيد لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة عن جميع الاستفسارات، وكذلك الـتأكيد للعيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية.



ونوه إلى أنه جرى التنبيه على الملاحظين، بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان، والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة داخل اللجان.



وأوضح قدرى عميد الكلية، أن للامتحانات هذا الفصل الدراسى سيتقدم لها 45753 طالبا وطالبة، بموجب 14474 طالبا وطالبة فى الفرقة الأولى عربى، و11160 طالبا وطالبة فى الفرقة الثانية عربى، و10926 طالبا وطالبة فى الفرقة الثالثة عربى، و9451 طالبا وطالبة فى الفرقة الرابعة عربى.



واستطرد، أما بالنسبة لشعبة اللغة الإنجليزية فسيتقدم للامتحانات 5971 طالبا وطالبة، فى حين سيتقدم لامتحانات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية والإنجليزية ما يقرب من 2660 طالبا وطالبة، 111 طالبا وطالبة ببرنامج الشراكة مع جامعة كين الأمريكية.



جدير بالذكر، أن الامتحانات فى كلية التجارة– جامعة عين شمس تبدأ يوم 22/12/2019 وتستمر على النحو التالى:



• من 22/12/2019 حتى 26/12/2019 امتحانات التخلفات للشعبة العربى والإنجليزى.

• من 28/12/2019 حتى 23/1/2020 امتحانات شعبة اللغة العربية للفرق الأربع.

• من 29/12/2019 حتى 23/1 /2020 امتحانات شعبة اللغة الإنجليزية للفرق الأربع.

• من 23/12/2019 حتى 24/1/2020 امتحانات التعليم المفتوح لجميع المستويات.

• من 25/12/2019 حتى 23/1/2020 امتحانات برامج الساعات المعتمدة باللغة العربية والإنجليزية وبرنامج كين.