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فن

ظهور نادر لـ ابنة الفنان الراحل خالد صالح | فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 11:44 م
خالد صالح
خالد صالح
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سعيد فراج
ظهرت «علياء» ابنة الفنان القدير الراحل خالد صالح، في حفل خطبة أخيها الفنان أحمد خالد صالح، على الفنانة هنادي مهنى، ابنة الموسيقار هاني مهنى، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة مقصورا على الحضور العائلي.

وظهرت علياء خالد صالح، في الفيديو وهي خلف هنادي مهنى، ليخرج الثنائي سويًا إلى مكان الحفل ويفاجئان العريس أحمد خالد صالح، لتعم الفرحة، وتعتلي زغاريد «علياء» ابنة الفنان الراحل.

وقال الموسيقار هاني مهنى، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن حفل الخطوبة العائلي اقتصر على قراءة الفاتحة ولبس الدبل فقط، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل حفل للخطوبة والشبكة بعد أعياد الكريسماس مباشرة، بحضور أصدقاء العروسين (هنادي مهنى وأحمد خالد صالح).

وشاركت هنادي مهنى، خلال السباق الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل «زلزال» الذي قام ببطولته النجم محمد رمضان، وجسدت من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.

مسلسل «زلزال» من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

وتستعد هنادي مهنى، لتصوير مسلسل "ملاك" الذى يشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبري فواز، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة. 


ظهور نادر لـ ابنة الفنان الراحل خالد صالح | فيديو
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