AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يواجه الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:15 ص
النجم الساحلي
النجم الساحلي
Advertisements
ريهام بكير
يلتقي النجم الساحلي التونسي ، نظيره ، الهلال السوداني ، في تمام السادسة مساء اليوم السبت ، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

النجم الساحلي، يحتل صدارة المجموعة الثانية بــ6 نقاط، والهلال في المركز الثاني بـ3 نقاط، بفارق الأهداف أمام الأهلي صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون رصيد.

ويقود النجم الساحلي فنيا ، خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق ، فيما يقود الهلال السوداني ، المصري حمادة صدقي.

وكشفت تقارير إعلامية تونسية ، التشكيل المتوقع للنجم الساحلي أمام الهلال ويضم:

أشرف كرير- وجدي كشريدة- زياد بوغطاس-عمار الجمل- بھاء السلامي-مرتضى بن وناس- سليم بوخنشوش - محمد المثناني- ياسين الشيخاوي- فراس بالعربي- كريم العريبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب النجم الساحلي يكشف حجم إصابة قاهر الأهلي.. تفاصيل

ترتيب المجموعة الثانية .. النجم يتصدر والأهلي وصيفا وبلاتينيوم يتذيل

ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا.. العريبى النجم الساحلي في الصدارة وحسين الشحات ثانيًا

ترشيحاتنا

اليوم.. نظر دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري

ألذ واحد.. ريهام عبد الغفور تتغزل في أحمد حلمي بهذه الطريقة

شاب متهور يعلق فوق شجرة أثناء محاولة إنقاذ قطة والمطافئ تتدخل.. شاهد

تزوجت 3 مرات منهم محمود ذو الفقار.. حكاية عزيزة أمير أول ممثلة ومنتجة ومؤلفة في السينما

بعد رقصها مع راغب علامة| شاهد منى ممدوح بإطلالة جديدة

بعد خطوبتها لـ أحمد خالد صالح.. 10 صور تكشف أناقه هنادي مهنا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم

من التجمع إلى الهند.. شاب في زي امرأة يلف العالم بـ تهم مختلفة| حقيقة صورته

بعد رقصها مع راغب علامة| شاهد منى ممدوح بإطلالة جديدة