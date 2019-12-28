مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يواجه الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي النجم الساحلي التونسي ، نظيره ، الهلال السوداني ، في تمام السادسة مساء اليوم السبت ، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



النجم الساحلي، يحتل صدارة المجموعة الثانية بــ6 نقاط، والهلال في المركز الثاني بـ3 نقاط، بفارق الأهداف أمام الأهلي صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل بلاتينيوم الترتيب بدون رصيد.



ويقود النجم الساحلي فنيا ، خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق ، فيما يقود الهلال السوداني ، المصري حمادة صدقي.



وكشفت تقارير إعلامية تونسية ، التشكيل المتوقع للنجم الساحلي أمام الهلال ويضم:



أشرف كرير- وجدي كشريدة- زياد بوغطاس-عمار الجمل- بھاء السلامي-مرتضى بن وناس- سليم بوخنشوش - محمد المثناني- ياسين الشيخاوي- فراس بالعربي- كريم العريبي.