AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تنظم حفل رأس السنة.. الجمعة المقبل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
تستعد لجنة النشاط بنقابة الصحفيين لتنظيم احتفالات رأس السنة الميلادية على مسرح النقابة يوم الجمعة المقبل.

وقال حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، إنه سيتم تنظيم حفل رأس السنة الجديدة على مسرح النقابة وذلك يوم الجمعة المقبل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الزناتى أن الحفل سيحييه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو عز الدين طه ، وعدد كبير من مطربى ونجوم الأوركسترا.

وأشار الزناتى إلى أن الاحتفالية تأتى فى اطار التعاون بين نقابة الصحفيين، ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، الذى يقدم نموذجًا مثمرًا للتعاون الإيجابى ، وتشجيع وتحفيز الشباب على تلقى الفن الراقى والطرب الأصيل عبر أوركسترا الوزارة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

32 مليون يورو سنويا ..عرض مغري من سان جيرمان لـ مبابي لتجديد عقده

مغذ وملين ومقوى.. فوائد تناول البرغل للرجال

بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم

محامي عبد الله السعيد يكشف حقيقة عودة اللاعب للأهلي ومفاوضات الزمالك

مرتضى منصور يجهز مفاجأة للاعبي الزمالك.. اعرف التفاصيل

إصابة 15 شخص في انفجار مصنع طائرات بولاية كانساس الأمريكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها

بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم