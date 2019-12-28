نقابة الصحفيين تنظم حفل رأس السنة.. الجمعة المقبل

تستعد لجنة النشاط بنقابة الصحفيين لتنظيم احتفالات رأس السنة الميلادية على مسرح النقابة يوم الجمعة المقبل.





وقال حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، إنه سيتم تنظيم حفل رأس السنة الجديدة على مسرح النقابة وذلك يوم الجمعة المقبل بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.





وأوضح الزناتى أن الحفل سيحييه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو عز الدين طه ، وعدد كبير من مطربى ونجوم الأوركسترا.



