AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقب فوزه برئاسة الليكود.. تعرف على خطة نتنياهو المستقبلية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
عقب فوزه برئاسة الليكود..
عقب فوزه برئاسة الليكود.. تعرف على خطة نتنياهو المستقبلية
Advertisements
سمر صالح
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، عن أهدافه المستقبلية التي يسعى لتحقيقها، عقب فوزه بقيادة حزب الليكود على منافسه عضو الكنيست الإسرائيلي جدعون ساعر.

وحصل نتنياهو على ما نسبته 72.5% من الأصوات، في الانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود اليميني، مما يؤهله رسميا لقيادة الحزب.

وقال نتنياهو في خطاب الفوز الذي ألقاه أمام أنصاره: "سوف نسعى لتحقيق اعتراف الولايات المتحدة بسيادتنا في وادي الأردن، وجميع المستوطنات في الضفة الغربية".

وأشار نتنياهو إلى أن هناك اتفاقية دفاع تاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حال فاز حزب الليكود في انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 2 مارس 2020.

وفشل نتنياهو وزعيم حزب "كاحول لافان" بيني جانتس، في تشكيل حكومة إسرائيلية بعد تمسك كليهما بشروطهما، ما قاد إسرائيل إلى انتخابات كنيست ثالثة.

ويسعى نتنياهو إلى الفوز بانتخابات الكنيست الإسرائيلية الثالثة كي يتأهل لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، في ظل ملاحقة القضاء له بعد ارتكابه عددا من قضايا الفساد والرشوة والاحتيال.
Advertisements

ترشيحاتنا

تفسير حلم شخص ميت وهو حي في الحقيقة.. فيديو

ملاكم مسلم يتعرض لهجوم شديد بسبب شجرة عيد الميلاد

تفاصيل تجنيد تركيا لميليشيات بسوريا من أجل القتال في ليبيا

14 فائدة لتناول الزبادى قبل النوم.. سرعة هضم وخفض الكولسترول في الدم

ماذا يحدث عند تناول ملعقة زيت الزيتون على الريق؟

تريزيجيه والمحمدي في مهمة جديدة مع أستون فيلا أمام واتفورد بـ الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ستروين citroen ds اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم.. تفاصيل

إيه ذنب الحمامة.. شاهد عروس تتعرض لموقف محرج أثناء زفافها

بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم