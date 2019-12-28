عقب فوزه برئاسة الليكود.. تعرف على خطة نتنياهو المستقبلية

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، عن أهدافه المستقبلية التي يسعى لتحقيقها، عقب فوزه بقيادة حزب الليكود على منافسه عضو الكنيست الإسرائيلي جدعون ساعر.





وحصل نتنياهو على ما نسبته 72.5% من الأصوات، في الانتخابات التمهيدية داخل حزب الليكود اليميني، مما يؤهله رسميا لقيادة الحزب.





وقال نتنياهو في خطاب الفوز الذي ألقاه أمام أنصاره: "سوف نسعى لتحقيق اعتراف الولايات المتحدة بسيادتنا في وادي الأردن، وجميع المستوطنات في الضفة الغربية".





وأشار نتنياهو إلى أن هناك اتفاقية دفاع تاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حال فاز حزب الليكود في انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في 2 مارس 2020.





وفشل نتنياهو وزعيم حزب "كاحول لافان" بيني جانتس، في تشكيل حكومة إسرائيلية بعد تمسك كليهما بشروطهما، ما قاد إسرائيل إلى انتخابات كنيست ثالثة.



