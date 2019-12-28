29 ديسمبر.. محاضرة عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بحاسبات عين شمس

تستضيف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس الدكتور محمد صبرى علي، المتخصص فى الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب – جامعة نانيانغ التكنولوجية - سنغافورة لإلقاء محاضرة بعنوان: “Emerging AI computing systems: an end-to-end approach”.





وتدور المحاضرة حول ‏أهمية الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته وتأثيرها على تطوير أنظمة الحوسبة لتتناسب مع حجم التطبيقات اللازمة، وذلك يوم الأحد الموافق 29 من ديسمبر الجارى بقاعة السيمنار بالكلية في تمام الساعه 12 ظهرًا.يذكر أن جامعة عين شمس اختتمت فعاليات قافلتها التنموية الشاملة والتي أقيمت بمحافظة أسيوط تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اللواء عصام سعد ابراهيم محافظ اسيوط، اللواء ا. ح أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية ؛ وبرئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالتنسيق مع الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، الدكتور طارق يوسف مدير مستشفي الدمرداش وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام ا. سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.وشهدت القافلة على مدار ثلاثة أيام توافد المواطنين، حيث بلغ مجموع ما تم استقباله بمختلف العيادات ٤١٦٤ مواطنا، تم تشخيص حالتهم وصرف العلاج اللازم لهم، كذلك القيام بتحويل من تستدعي حالتهم إلى مستشفيات جامعة عين شمس حيث تم تحويل ٣٠٨ حالات بمختلف التخصصات.