الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنفى قطع العلاقات مع نظيرتها الروسية

نفت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قطع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية علاقتها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





وذكرت الكنيسة في بيان صادر اليوم السبت أن ما تم تداوله في هذا الشأن يخص غبطة البطريرك ثيؤدوروس الثانى بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وليس قداسة البابا تواضروس الثاني.





وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيانها أن العلاقة بينها وبين الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، وبين قداسة البابا تواضروس الثاني وقداسة البطريرك كيريل علاقة ممتازة.





وتابع البيان، أن هذه العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الروسية الأرثوذكسية لها حاليا عدة أوجه للتعاون المشترك بين الكنيستين وذلك على صعيد المؤسسات التعليمية اللاهوتية وتبادل الخبرات الرهبانية والرعوية والإعلامية وأيضا في مجالي خدمة المجتمع المحلي في كل من البلدين والخدمة في أراضي الهجرة.



