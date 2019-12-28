إحباط ترويج قطع غيار سيارات مغشوشة بالقاهرة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مخزن قطع غيار سيارات فى شارع سوق التوفيقية ـ دائرة قسم شرطة الأزبكية لإدارته المخزن بدون ترخيص.





وتبين من التحريات حيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وبمداهمة المخزن عثر بداخله على عدد 1320 قطعة غيار سيارات جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



