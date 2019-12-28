بتكلفة 13 مليون جنيه.. تنفيذ 393 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بالجيزة في شهر

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الانتهاء من تنفيذ 393 مشروعا بقيمة 13 مليون جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفرت 611 فرصة عمل لأبناء المحافظة خلال الشهر الماضى.



وقال محافظ الجيزة إن المشروعات التى مولها الجهاز للشباب تتنوع بين التجارى والصناعى والزراعى، مؤكدًا تيسير جميع الإجراءات المطلوبة من الشباب المتقدم للتسهيل عليهم للمساهمة فى مواجهة البطالة، وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة لهم تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة.



وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هى الأساس فى تنمية الاقصاد لتحولها مستقبلا إلى مشروعات متوسطة أو كبيرة، كما أنها تسهم فى توليد الأفكار الجديدة وتستوعب البطالة وتنمى روح المغامرة لدى صغار المستثمرين.



وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة من مدير جهاز المشروعات بمحافظة الجيزة عن مجهودات الجهاز خلال الشهر الماضى، أن عدد المشروعات الصغيرة التى تم تنفيذها بلغ 26 مشروعًا بقيمة 11 مليون جنيه، وفرت 244 فرصة عمل مباشرة للشباب، كما كشف التقرير عن تمويل 367 مشروعًا متناهى الصغر بقيمة 2 مليون جنيه وفرت 367 فرصة عمل للشباب.



وناشد محافظ الجيزة الشباب الجادين فى فتح آفاق عمل جديدة لهم؛ التقدم لجهاز تنمية المشروعات للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم، وذلك لما للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أهمية فى تنمية الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل مباشرة.