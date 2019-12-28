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منوعات

أب يعلم ابنته البيت بوكس بطريقته الخاصة.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:40 م
صدى البلد
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مريم صليب
"البيت بوكس" هو نوع من أنواع الغناء، معناه تقليد أصوات الآلات الموسيقية باستخدام الفم واللسان فقط، وقليلا ما يدخل عليه الغناء ولكنه في الأساس يعتمد على تنظيم النفس حتى يمكنك التنفس بعمق للعزف لمدة أطول.

وتداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأب يعلم طفلته البيت بوكس من خلال وضع يده على فمها بسرعة حتى تتمكن من إصدار الأصوات كأبيها، حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل".

وفقا لما ورد في الصحيفة أن الأب كان حريصا على ألا تطول مدة يده على فمها حتى تتمكن من التنفس وتتعود على تقسيم نفسها وتقطيعه فترات لتخرج أصوات الآلات.

شارك الآلاف عبر وسائل التواصل الإجتماعي الفيديو ونال إعجاب الكثير من المتابعين وطالبوا الأب بمشاركة فيديوهات أخرى لهما.

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