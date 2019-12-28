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فيديو جراف

فيديوجراف| أكواب القهوة تدخل توت عنخ آمون موسوعة جينيس

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:01 م
توت عنخ امون موسوعة
توت عنخ امون موسوعة جينيس
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فيديوجراف
احتفالية كبرى وحدث غير مسبوق شهده المتحف المصري الكبير، حيث قامت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر.

تمثل الحدث في رسم لوحة لقناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، في البهو الخارجي للمتحف أمام الهرم الزجاجي.

اللوحة تمت على مساحة 60 مترا مربعا تقريبًا باستخدام 7260 كوب قهوة، وقد تم اختيار القهوة كرمز للمحبة والترحيب من المتحف بزواره.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو جراف التالى
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