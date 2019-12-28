فرقة رضا للفنون الشعبية .. ٦٠ عاما من الفن والإبداع تعرف على تاريخها

تاريخ فرقة رضا للفنون الشعبية حافل بالعديد من الإنجازات والنجاحات منذ بداية تأسيسها، والتي أطلقت وزارة الثقافة سلسلة من الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ 60 على تكوينها، حيث كانت بدايتها في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي عندما فكر الفنان محمود رضا في تكوين أول فرقة للفنون الشعبية مع الراقص والمؤلف الموسيقي علي رضا والراقصة فريدة فهمي إحدى أيقونات الفرقة، وقدمت الفرقة أول عروضها علي مسرح الأزبكية في أغسطس عام ١٩٥٩م وبلغ أعضائها عند التأسيس ١٣ راقصا و١٣ راقصة و١٣ عازفا من خريجي الجامعات.



وصمم الفنان محمود رضا الرقصات من مختلف التنوعات الثقافية المصرية من الريف والصعيد والسواحل والصحراء ليعكس بذلك ثراء الفن الشعبي المصري وقام بإخراج الرقصات تحت إشراف ورعاية الدكتور حسن فهمي ونجحت الفرقة في إكتساب إحترام وإعجاب كافة طبقات المجتمع المصري والعالمي.



وفي عام ١٩٦١م صدر قرار جمهوري بضم الفرقة إلي وزارة الثقافة وأصبحت الفرقة تابعة للدولة وتولي إدارتها الفنان محمود رضا والفنان علي رضا وفي عام ١٩٦٢م انتقلت عروض الفرقة إلي مسرح متروبول حيث أصبح لها منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشعبي.



وكان اللقاء الأهم في تاريخ الفرقة بين إبداعات الفنان محمود رضا والموسيقار علي إسماعيل والذي أثمر أول أوركسترا خاصة بالفنون الشعبية بقيادته كما عمل الموسيقار علي إسماعيل علي إعادة التوزيع الموسيقي لأعمال الفرقة السابقة وقام بتلحين العديد من الأوبريتات الإستعراضية مثل وفاء النيل وعلي بابا والأربعين حرامي ورنة خلخال.



وانتقلت الفرقة إلي مسرح ٢٥ يوليو ثم مسرح نقابة المهندسين ثم إلي دار الأوبرا المصرية وأخيرا إلي مسرح البالون حيث استقرت به حتي الآن.



وفي فترة السبعينات وصل عدد أعضاء الفرقة إلي ١٨٠ فنان وتأسست بعد ذلك مدرسة فرقة رضا للمواهب الجديدة لتخريج دفعات من الموهوبين بعد تدريبهم للانضمام للفرقة.



وفي الثمانيات قدمت الفرقة لون جديد من ألوان الرقص علي الموشحات الراقصة والتي حققت نجاحا كبيرا ومن أشهرها موشح عجبا لغزال قتال عجبا ولحظ رنا.



كما شاركت الفرقة في أفلام سينمائية منها اجازة نصف السنة وغرام في الكرنك وحرامي الورقة.



وطافت الفرقة مختلف أرجاء العالم وشاركت في العديد من الإحتفالات والمهرجانات المحلية والعالمية ومنها مهرجانات الشعبي بيوغسلافيا وبرلين السينمائي والصداقة الدولي باليابان وهيوستن بأمريكا ومهرجان قرطاج بتونس ونالت العديد من شهادات التقدير ومازالت الفرقة تشارك في العديد من فاعليات المناسبات الفنية والمهرجانات المصرية والدولية لتعطي رسالة أن الفن الشعبي المصري فن ينصهر فيه الرقي مع الإبداع ليكون شخصية متميزة تعكس مكانة مصر الفنية والثقافية والتي تستحق كل الإحترام والتقدير....



وشهد مسرح البالون مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦ إحتفالية مميزة بمناسبة مرور ٦٠ عام علي تأسيس فرقة رضا للفنون الشعبية بحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافية والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.



كما شهد الحفل حضور بعض الشخصيات السياسية من بينهم غادة والي وهالة السعيد وعدد كبير من الشخصيات العامة والمسرحيين والفنانين والصحفيين والإعلاميين وكان من بين الحضور

الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والفنان مجدي صبحي رئيس المسرح الكوميدي الأسبق والدكتور عصمت يحيي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق.



وكرمت وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم حوالي ٨٠ عضو من أعضاء فرقة رضا الشعبية والذين ساهموا في نجاح الفرقة علي مدار تاريخها الطويل الحافل بالإبداع والمرصع بتقديم الفن الإستعراضي الراقي وقد قدمت الفرقة خلال الحفل عدد من اللوحات الراقصة منها رنة خلخال والعرقسوس و العصايا والحجالة ويا وردة بلدي.



وتظل فرقة رضا للفنون الشعبية الإستعراضية سفيرة للثقافة والفنون الشعبية المصرية وستظل الفرقة ماسة تشع فن راقي وإبداع وتاريخ وقيمة الرقص الشعبي المصري خلال سنوات عديدة مرت وسنوات قادمة يتجلي ويتجسد بوضوح في إبداعات فرقة رضا للفنون الشعبية.