بعد الأمطار الغزيرة.. تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية بـ كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، تحسنًا ملحوظًا، في حالة الطقس، وعادت الشمس تسطع من جديد، وسجلت درجة حرارة الطقس 18 درجة مئوية، وشدة الرياح 19 كم / ساعة، ونسبة الرطوبة 45٪.





وبدأت أعمال الامتحانات في 4 كليات بجامعة كفر الشيخ، اليوم، بحسب الجدول المُعلن والمُحدد للطلاب دون تأجيل، فضلًا عن استقرار الدراسة في المدارس نظام الفترتين والمعاهد الأزهرية لتحسن الأحوال الجوية.



