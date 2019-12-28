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محافظات

بعد الأمطار الغزيرة.. تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية بـ كفر الشيخ

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:29 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، تحسنًا ملحوظًا، في حالة الطقس، وعادت الشمس تسطع من جديد، وسجلت درجة حرارة الطقس 18 درجة مئوية، وشدة الرياح 19 كم / ساعة، ونسبة الرطوبة 45٪.

وبدأت أعمال الامتحانات في 4 كليات بجامعة كفر الشيخ، اليوم، بحسب الجدول المُعلن والمُحدد للطلاب دون تأجيل، فضلًا عن استقرار الدراسة في المدارس نظام الفترتين والمعاهد الأزهرية لتحسن الأحوال الجوية.

وكانت المحافظة شهدت طقسًا سيئًا خلال الثلاثة أيام الماضية، بسبب هطول الأمطار الغزيرة، على قرى ومدن المحافظة، وتحولت معظم الشوارع إلى برك من مياه الوحل والطين خاصة في قرى شمال المحافظة، ودفعت الوحدات المحلية بسيارات كسح المياه لسحب المياه من الشوارع.
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