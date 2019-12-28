الرئيس الجزائري يعين عبد العزيز جراد رئيسا للوزراء

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم، السبت، تعيين عبد العزيز جراد وزيرا أول (رئيسا للوزراء)، وذلك وفقا لما ذكره التليفزيون الرسمي الجزائري.



وكان الرئيس تبون كلف يوم 19 ديسمبر الجاري صبري بوقادوم، وزير الشئون الخارجية، برئاسة حكومة تصريف الأعمال بشكل مؤقت لحين تعيين حكومة جديدة.



وتعهد الرئيس تبون بعد انتخابه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تضم شبابا في العشرينيات من العمر.