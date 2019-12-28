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رياضة

جماهير الأهلي في زامبيا تدعم الزمالك قبل مواجهة زيسكو وزادة يمنحهم تذاكر اللقاء.. شاهد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 02:43 م
جماهير الأهلي تدعم
جماهير الأهلي تدعم بعثة الزمالك
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القسم الرياضي
حرصت جماهير النادي الأهلي، على مؤازرة بعثة الزمالك، قبل مواجهة زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقامت جماهير النادي الأهلي بزيارة بعثة الزمالك في فندق الإقامة بـ زامبيا، وقام هاني زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، بمنحهم تذاكر مجانية للقاء.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو في مباراة اليوم، لتأمين وصافته للمجموعة الأولى، ومواصلة مطاردة لـ مازيمبي الكونغولي متصدر الترتيب.

ويحتل مازيمبي صدارة جدول المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويحل الزمالك ثانيا بـ 3 نقاط، وأول أغسطس ثالثا بنقطتين، وزيسكو رابعا نقطة وحيدة.
جماهير الأهلي في زامبيا تدعم الزمالك قبل مواجهة زيسكو وزادة يمنحهم تذاكر اللقاء.. شاهد
جماهير الأهلي في زامبيا تدعم الزمالك قبل مواجهة زيسكو وزادة يمنحهم تذاكر اللقاء.. شاهد
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