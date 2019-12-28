جماهير الأهلي في زامبيا تدعم الزمالك قبل مواجهة زيسكو وزادة يمنحهم تذاكر اللقاء.. شاهد

حرصت جماهير النادي الأهلي، على مؤازرة بعثة الزمالك، قبل مواجهة زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا .





وقامت جماهير النادي الأهلي بزيارة بعثة الزمالك في فندق الإقامة بـ زامبيا، وقام هاني زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، بمنحهم تذاكر مجانية للقاء.





ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو في مباراة اليوم، لتأمين وصافته للمجموعة الأولى ، ومواصلة مطاردة لـ مازيمبي الكونغولي متصدر الترتيب.



