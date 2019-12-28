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رياضة

1000 مشجع للمصري وبيراميدز في لقائهما بالكونفدرالية الأفريقية غدا

السبت 28/ديسمبر/2019 - 04:03 م
المصرى وبيراميدز
المصرى وبيراميدز
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القسم الرياضي
عقد منذ قليل المؤتمر الفنى لمباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها فى السادسة مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية. 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على أن تكون مباراة الأحد بحضور 1000 مشجع للنادى المصرى وبدون جمهور لفريق بيراميدز، على أن تكون مباراة الجولة الرابعة المقرر لها يوم 12 يناير بنفس الطريقة، بدون حضور جمهور للمصرى باستثناء الدعوات لمجلس إدارة النادي، وبتواجد 1000 مشجع لبيراميدز بملعب الدفاع الجوى.

وسيرتدى المصرى صاحب الأرض في مباراة الأحد زيه التقليدي، أبيض أخضر أبيض، فيما سيرتدي حارسه الأزرق الكامل، وفي المقابل سيظهر بيراميدز بالزي الأسود الكامل وسيرتدي حارسه اللون البرتقالي.

ويتصدر فريق بيراميدز المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانيًا بستة نقاط أيضًا ولكن فارق الأهداف لصالح فريق بيراميدز بينما يقع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط.
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