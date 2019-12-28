بايدن يرفض المثول أمام مجلس الشيوخ للشهادة في قضية عزل ترامب

ذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن قال إنه سيرفض أي استدعاء من مجلس الشيوخ للشهادة في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس.





وصوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية في وقت سابق خلال هذا الشهر لصالح توجيه تهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس حول مكالمة مسربة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جرت في يوليو الماضي واتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بالضغط على زيلينسكي خلالها لفتح تحقيق حول علاقة منافسه الديمقراطي بايدن وابنه هنتر بشركة غاز أوكرانية.





وبرر بايدن رفضه للمثول أمام مجلس الشيوخ والإدلاء بشهادته في القضية بأن من شأن ذلك صرف الانتباه عن الأخطاء التي ارتكبها ترامب.





ويطالب ترامب وعدد من الجمهوريين في الكونجرس باستدعاء بايدن للشهادة، حيث يتهمه الرئيس الأمريكي بالضغط على الحكومة الأوكرانية لإقالة النائب العام الأوكراني السابق بسبب تحقيقاته حول علاقة بايدن وابنه هنتر بشركة الغاز الأوكرانية.





ولم ينكر بايدن تأييده لإقالة النائب العام الأوكراني السابق، لكنه أكد أنه فعل ذلك إلى جانب شخصيات دولية أخرى بسبب ما أحاط بالنائب العام من شبهات فساد، وليس بسبب تحقيقاته حول استثمارات عائلة بايدن في أوكرانيا.



