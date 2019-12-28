AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يرفض المثول أمام مجلس الشيوخ للشهادة في قضية عزل ترامب

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:15 م
نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن قال إنه سيرفض أي استدعاء من مجلس الشيوخ للشهادة في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس.

وصوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية في وقت سابق خلال هذا الشهر لصالح توجيه تهمتي إساءة استغلال السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس حول مكالمة مسربة بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جرت في يوليو الماضي واتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بالضغط على زيلينسكي خلالها لفتح تحقيق حول علاقة منافسه الديمقراطي بايدن وابنه هنتر بشركة غاز أوكرانية.

وبرر بايدن رفضه للمثول أمام مجلس الشيوخ والإدلاء بشهادته في القضية بأن من شأن ذلك صرف الانتباه عن الأخطاء التي ارتكبها ترامب.

ويطالب ترامب وعدد من الجمهوريين في الكونجرس باستدعاء بايدن للشهادة، حيث يتهمه الرئيس الأمريكي بالضغط على الحكومة الأوكرانية لإقالة النائب العام الأوكراني السابق بسبب تحقيقاته حول علاقة بايدن وابنه هنتر بشركة الغاز الأوكرانية.

ولم ينكر بايدن تأييده لإقالة النائب العام الأوكراني السابق، لكنه أكد أنه فعل ذلك إلى جانب شخصيات دولية أخرى بسبب ما أحاط بالنائب العام من شبهات فساد، وليس بسبب تحقيقاته حول استثمارات عائلة بايدن في أوكرانيا.

من جهته، أنكر ترامب أن يكون قد ضغط على زيلينسكي لفتح تحقيق حول استثمارات عائلة بايدن في أوكرانيا، لكن الديمقراطيين يصرون على اتهاماتهم للرئيس الأمريكي، والتي تحمل في طياتها اتهامًا لترامب بالاستعانة بدولة أجنبية للإضرار بسمعة مرشح منافس في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال جلسة نارية بالنواب الأمريكي.. اعتراف خطير يهدد مستقبل ترامب

خلال جلسة النواب.. دبلوماسي يتهم ترامب بتقويض السياسات الأمريكية

نائب جمهوري ساخرًا من جلسة عزل ترامب: أوباما ساعد أوكرانيا بـ بطانيات

سفير أمريكي: بنس وبومبيو كانا يعلمان بضغوط ترامب على أوكرانيا

الديمقراطيون يتهمون ترامب باستغلال سلطاته وعرقلة تحقيق المساءلة

فتح الباب لإجراءات العزل.. النواب الأمريكي يوافق على توجيه اتهامات لـ ترامب

ترشيحاتنا

بلومبرج الأمريكية تكشف خطة تركيا للتدخل في ليبيا.. تعرف عليها

تلميذ مدرب الزمالك السابق.. من هو نونو سانتوس قاهر بيب جوارديولا ؟

أحمد فهمي يواصل إثارة الجدل : خايف أموت قبل ما أشتم كل الناس

سحب طلبات التعيين في معاون نيابة من خريجي الجامعات.. 8 يناير

بديل الفياجرا.. ٣ عادات يومية غير متوقعة لزيادة القدرة الجنسية

بسبب سياسات أردوغان.. صندوق النقد الدولي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. النجمة العالمية مادونا ترتدي الحجاب

بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب

الشارع الثقافى بجازان.. تحفة فنية من وحى الخيال بأرض السعودية