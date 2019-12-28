الجيش التونسي يرفع حالة التأهب على الحدود مع ليبيا

ذكر موقع "24" الإخباري الإماراتي أن الجيش التونسي وقوات الأمن رفعوا حالة التأهب على الحدود الشرقية تحسبًا لتطورات محتملة للنزاع في ليبيا.



وعزز الجيش انتشاره على طول الحدود، وانتشرت وحدات من الأمن في ولاية مدنين المحاذية للحدود لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، حسب ما أفادت به الإذاعة الوطنية اليوم.



وتضم المنطقة منتجعات سياحية في جرجيس، وجزيرة جربة التابعتين للولاية، وتشهد عادة تدفقًا للسياح من الجزائر وليبيا، في مثل هذه الفترة من العام، ويأتي التأهب في ظل تحرك الجيش الوطني الليبي للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.



وكانت تونس عززت على امتداد السنوات الماضية آليات المراقبة على الحدود الليبية عبر ساتر ترابي، وخندق مائي، ونظام مراقبة إلكتروني تحسبا لتسلل مقاتلين أو تسريب أسلحة، وللتصدي للتهريب.



وترتبط تونس بحدود مشتركة مع ليبيا تمتد على نحو 500 كيلومتر تضم معبرين رئيسين في راس جدير، والذهيبة في الجنوب التونسي.