اشتباكات بين الأمن الفرنسي وملثمين خلال احتجاجات في باريس

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن ملثمين يرتدون ملابس سوداء اشتبكوا مع الشرطة الفرنسية خلال مظاهرات في باريس اليوم السبت، وأن الشرطة لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.



ووقعت اشتباكات أثناء الاحتجاج على إصلاح نظام المعاشات عندما تجمع الناس أمام مركز بومبيدو في قلب العاصمة الفرنسية.



وألقى المتطرفون الحجارة على رجال الشرطة، وحطموا محطة للحافلات، وأحرقوا صناديق القمامة. وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاج.