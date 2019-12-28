AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اشتباكات بين الأمن الفرنسي وملثمين خلال احتجاجات في باريس

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:35 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن ملثمين يرتدون ملابس سوداء اشتبكوا مع الشرطة الفرنسية خلال مظاهرات في باريس اليوم السبت، وأن الشرطة لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.

ووقعت اشتباكات أثناء الاحتجاج على إصلاح نظام المعاشات عندما تجمع الناس أمام مركز بومبيدو في قلب العاصمة الفرنسية.

وألقى المتطرفون الحجارة على رجال الشرطة، وحطموا محطة للحافلات، وأحرقوا صناديق القمامة. وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في هونج كونج

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز لتفريق تظاهرات السترات الصفراء في باريس

الشرطة الإيرانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في زنجان

الشرطة الفرنسية تسحل المتظاهرين في باريس.. فيديو

احتجاجات الهند تتجه نحو الفوضى واشتباكات مع الشرطة

ترشيحاتنا

خناقة شوارع في حديقة بالسعودية ونهايتها مؤسفة

سحب طلبات التعيين في معاون نيابة من خريجي الجامعات.. 8 يناير

كفاية حرب على صلاح.. رضا عبد العال: لو ساديو ماني فاز بجائزة الأفضل في أفريقيا ستكون مجاملة

تلميذ مدرب الزمالك السابق.. من هو نونو سانتوس قاهر بيب جوارديولا ؟

السحر يطارد الزمالك .. مشاجرة بين محمد أبو جبل وحامل الكرات بسبب فوطة

سقوط أمطار وسرعة رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. النجمة العالمية مادونا ترتدي الحجاب

بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب

الشارع الثقافى بجازان.. تحفة فنية من وحى الخيال بأرض السعودية