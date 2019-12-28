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أخبار العالم

رئيس الوزراء الإيطالي يقترح حلا للأزمة الليبية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 06:46 م
جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
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وكالات
اقترح جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم السبت، إنشاء منطقة حظر طيران كخيار متاح لحل الصراع الليبي.

وقال كونتي، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام في العاصمة روما، إن إنشاء منطقة حظر طيران لتحقيق هدف وقف الاعتداءات"، على حد تعبيره.

وأضاف أن إيطاليا تدعم مبادرة مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية المقررة العام المقبل.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنه أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركزت على حث الجميع على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وتابع: "تحدثنا مع أردوغان وبوتين حول مواصلة الجهود لدعوة كل الجهات إلى إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، ومواصلة الجهود للحوار وعدم الصمت على التصعيد العسكري".

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على أن الحل السياسي يبدأ أولا بوقف إطلاق النار.
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