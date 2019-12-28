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أخبار البلد

وزير الزراعة يبحث مع هيئة الإصلاح الزراعي الخدمات المقدمة للمزارعين

السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:34 م
صدى البلد
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صدى البلد
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع قيادات هيئة الإصلاح الزراعي بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والدكتور حسن الفولي مدير الهيئة الذي استعرض هيكل الهيئة واختصاصاتها ودورها في خدمة المزراعيين وتخصيص أراضي للمنفعة العامة وما حققته الهيئة خلال العام المنصرم .

تناول الاجتماع أيضا كيفية وضع آليات لتحصيل مستحقات الإصلاح الزراعي لدى الأفراد والمؤسسات الأخرى .

وشدد القصير شدد على سرعة العمل بالتحول الرقمي والالكتروني لتسهيل الإجراءات والاهتمام بمنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.

كما طالب بسرعة الانتهاء من كارت الفلاح ومشروعات الانتاج الحيوانى والداجني والزراعي التابعة للإصلاح الزراعي وحصر المشروعات المتوقفة ودراسة أسباب التوقف وعلاجه وأيضا تطوير الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية من أجل خدمة المزارعين.
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الإصلاح الزراعي الخدمات المقدمة للمزارعين
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الإصلاح الزراعي الخدمات المقدمة للمزارعين
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الإصلاح الزراعي الخدمات المقدمة للمزارعين
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الإصلاح الزراعي الخدمات المقدمة للمزارعين
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الإصلاح الزراعي الخدمات المقدمة للمزارعين
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الإصلاح الزراعي الخدمات المقدمة للمزارعين
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الإصلاح الزراعي الخدمات المقدمة للمزارعين
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الإصلاح الزراعي الخدمات المقدمة للمزارعين
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