AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شهيد لقمة العيش.. أحمد خرج للعمل على التوك توك وعاد جثة هامدة.. المتهم: مكنش قصدي أموته

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:38 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
لم يتوقع أحمد أن القدر سطر له هذه النهاية الماساوية وأن هذه هى المرة الأخيرة التى يخرج فيها من البيت للبحث عن لقمة عيشه ولن يعد لأسرته مرة أخرى.

خرج أحمد من بيته بعد توديع اسرته كعادته يوميا واستقل التوك التوك الخاص به بحثا عن الرزق ومساعدة أسرته.

وخلال سيره وخروجه من شارع محمد إبراهيم – الكابلات – دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة قام أحد الاشخاص بالاشارة اليه وطلب ركوب التوك توك وعلى الفور وقف فى شارع الشربيني المتفرع من الشارع الجديد – دائرة القسم حدث مشادة كلامية بينه وبين الزبون بسبب الخلاف على الاجرة ليقوم الاخير بالتعدى عليه بالمطواة فيسقط احمد قتيلا وسط بركة من الدماء بجوار التوك التوك.

وعلى الفور تمكن المتهم من الهرب و تم عمل التحريات اللازمة والقبض عليه وتبين انه يدعى جوزيف ر م 29 سنة عامل ومقيم 15 شارع مسجد الرحمن – المرج – القاهرة.

وبمواجهة المتهم أقر بإرتكاب الواقعة مشيرا الى انه لم يقصد على الاطلاق قتل المجنى عليه قائلا "احنا اتخنقنا مع بعض بسبب الخلاف على قيمة الاجرة ومكنش قصدى أموته.

وأضاف المتهم انه قام بالتخلص من السلاح المستخدم " مطواة " وإلقائه بأحد مقالب القمامة حال هروبه من محل الواقعة.

و امرت النيابة بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب توقيع الكشف الطبى عليها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام (سائق توك توك - مقيم بدائرة القسم) بالعمل على مركبة التوك توك خاصته استقل معه أحد الأشخاص (مجهول) لتوصيله وبالطريق حدثت مشادة كلامية بينهما على قيمة الأجرة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض عبارة عن (مطواه) محدثًا إصابته بجرح طعنى بالرقبة وتم نقله للمستشفى وتوفى فور وصوله.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهود إلى أن مرتكب الواقعة ( عامل - مقيم بالمرج القاهرة ) وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم إستهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل هروبه بها حيث أسفرت الجهود عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بأحد مقالب القمامة حال هروبه من محل الواقعة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الخلاف على محتويات الورشة.. ميكانيكي يشرع في قتل زميله أثناء فض شراكة بشبرا الخيمة

اعتدى على شريكه بسكين .. ضبط مرتكب واقعة إصابة ميكانيكي بالقليوبية

المتهم بقتل رضيعة زوجته بشبرا الخيمة | مكنش قصدى أموتها ومهما كانت زي بنتي

مكنش قصدي أموتها دي زي بنتي.. مأساة رضيعة فقدت حياتها على يد زوج أمها في القليوبية.. تفاصيل

سهرة حمراء وجثة.. كوسة يعذب طفلة زوجته حتى الموت..جرائم هزت القليوبية فى 2019

بسبب الخلاف على الأجرة.. عامل يقتل سائق توك توك بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

شهداء لقمة العيش ..ارتفاع عدد وفيات حادث طريق بورسعيد - دمياط لـ21

عادت لـ مطار القاهرة.. عطل فني مفاجئ في طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيجيريا

قتلا مسنة الشرقية في الشارع .. إحالة أوراق «عرسة وخالص» إلى فضيلة المفتى

ولاية السراج انتهت.. متحدث البرلمان الليبي: سنهزم مليشيات تركيا.. فيديو

القضاء الإداري: عدم قبول سحب أوسمة ونياشين مبارك لإدانته بالقصور الرئاسية

مرور القاهرة: تحويل 4 شوارع حيوية لـ اتجاه واحد بمصر الجديدة| اِعرفها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها حاجة حلوة.. ليلى علوى فى جولة سياحية مع مصمم عالمى .. صور

كهربا يؤازر الأهلي أمام بلاتينيوم من المدرجات .. شاهد

بملابس الغطس.. ناهد السباعي فى أحدث ظهور .. شاهد