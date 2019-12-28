شهيد لقمة العيش.. أحمد خرج للعمل على التوك توك وعاد جثة هامدة.. المتهم: مكنش قصدي أموته

لم يتوقع أحمد أن القدر سطر له هذه النهاية الماساوية وأن هذه هى المرة الأخيرة التى يخرج فيها من البيت للبحث عن لقمة عيشه ولن يعد لأسرته مرة أخرى.





خرج أحمد من بيته بعد توديع اسرته كعادته يوميا واستقل التوك التوك الخاص به بحثا عن الرزق ومساعدة أسرته.





وخلال سيره وخروجه من شارع محمد إبراهيم – الكابلات – دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة قام أحد الاشخاص بالاشارة اليه وطلب ركوب التوك توك وعلى الفور وقف فى شارع الشربيني المتفرع من الشارع الجديد – دائرة القسم حدث مشادة كلامية بينه وبين الزبون بسبب الخلاف على الاجرة ليقوم الاخير بالتعدى عليه بالمطواة فيسقط احمد قتيلا وسط بركة من الدماء بجوار التوك التوك.





وعلى الفور تمكن المتهم من الهرب و تم عمل التحريات اللازمة والقبض عليه وتبين انه يدعى جوزيف ر م 29 سنة عامل ومقيم 15 شارع مسجد الرحمن – المرج – القاهرة.





وبمواجهة المتهم أقر بإرتكاب الواقعة مشيرا الى انه لم يقصد على الاطلاق قتل المجنى عليه قائلا "احنا اتخنقنا مع بعض بسبب الخلاف على قيمة الاجرة ومكنش قصدى أموته.





وأضاف المتهم انه قام بالتخلص من السلاح المستخدم " مطواة " وإلقائه بأحد مقالب القمامة حال هروبه من محل الواقعة.





و امرت النيابة بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب توقيع الكشف الطبى عليها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام (سائق توك توك - مقيم بدائرة القسم) بالعمل على مركبة التوك توك خاصته استقل معه أحد الأشخاص (مجهول) لتوصيله وبالطريق حدثت مشادة كلامية بينهما على قيمة الأجرة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض عبارة عن (مطواه) محدثًا إصابته بجرح طعنى بالرقبة وتم نقله للمستشفى وتوفى فور وصوله.



