فيسبوك تحذر: لن تستطيع استخدام الماسنجر في هذه الحالة

أعلنت شركة فيسبوك Facebook أنها لن تسمح للمستخدمين بفتح تطبيق الرسائل الماسنجر Messenger دون أن يكون لهم حساب على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.



وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أنه منذ 2015، سمحت فيسبوك Facebook للمستخدمين بالدخول على ماسنجر Messenger عبر أرقام هواتفهم إلى جانب الاسم والصورة، إلا أن هذا لم يعد ممكنا منذ الآن.



وفي مركز المساعدة Help Center، فإن فيسبوك سوف تطلب تأسيس حساب على موقع التواصل لاستخدام الماسنجر للتواصل مع الأصدقاء والمعارف.



لقد أكدت فيسبوك التغيير على موقع VentureBeat قائلة: "وجدنا أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون ماسنجرMessenger يقومون بالفعل بتسجيل الدخول عبر موقع Facebook ونريد تبسيط العملية".



ولا تشكل خطوة فيسبوك مفاجأة، حيث إنها تدمج كافة تطبيقات المراسلة سواء ماسنجر Messenger أو إنستجرام Instagram أو واتساب WhatsApp للسماح للمستخدمين بالتواصل على الثلاثة تطبيقات.



ولم يتضح بعض إذا ما كانت الشركة سوف تربط إنستجرام وواتساب بالدخول على موقع الفيسبوك.