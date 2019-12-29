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حوادث

السيطرة على حريق بمصنع صباغة فى كفر الدوار

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:45 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة أمس، السبت، من السيطرة على حريق هائل نشب بداخل مصنع صباغى البيضا بكفر الدوار، وجار حصر الخسائر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمصنع صباغى البيضا.. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع ووحدة إطفاء كفر الدوار وتم الدفع بعدد 7 سيارات إطفاء.

وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات وجار حصر الخسائر.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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