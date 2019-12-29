عن طريق إنستجرام .. التحقيق مع فنانة مغربية شهيرة بتهمة ابتزاز شخصيات عامة

على الرغم من نفى إدارة أعمال الفنانة دنيا بطمة خبر التحقيق معها ومع شقيقتها ابتسام، لوجود شبهات في تورطها بتمويل حساب على مواقع التواصل الإجتماعى ويسمى "حمزة مون بيبي" والذى يستهدف إبتزاز بعض المشاهير، إلا أن هناك تقارير أكدت أن الشرطة المغربية أجرت تحقيقا مع الفنانة المغربية.



وأشارت تقارير صحفية مغربية أن الشرطة قامت باستدعاء شقيقة بطمة في منزل بمدينة الدار البيضاء، لكنهم لم يتوصلوا إليها، وهو ما دفع الأمن إلى زيارة منزل شقيقتها في مراكش.



وقامت الشرطة بالتحقيق مع الشقيقتين لساعات طويلة لوجود شبهة تورطها في قضية حساب "حمزة مون بيبي" على تطبيق "إنستجرام"، المتهم بالابتزاز والتشهير بعدد من الشخصيات العامة فى المغرب والحصول على أموال منهم .



ورصدت الكاميرات خروج دنيا و إبتسام بطمة من مقر التحقيق، ورفضتا الحديث مع وسائل الإعلام والصحافة المغربية.