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رياضة

الصفاقسي التونسي يرغب في التعاقد مع لاعب الأهلي .. اعرف التفاصيل

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:12 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشفت تقارير إعلامية تونسية عن طلب الصفاقسي التونسي استعارة جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ابتداء من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وحتى نهاية الموسم الحالي.

وكان اللاعب الأنجولي قد تلقى أيضا، عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري الإماراتي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتشهد الأيام المقبلة في القلعة الحمراء اجتماع رينيه فايلر المدير الفني للفريق ، مع لجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح ، لمناقشة احتياجات المدرب وتحديد المستغنى عنهم في الفترة القادمة ما بين بيع أو إعارة.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا على بلاتينيوم بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى الجولة الـ3 ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 6 ويقفز للمركز الثاني متساويا مع النجم الساحلي المتصدر بفارق الأهداف ، بينما تجمد بلاتينيوم فى المركز الرابع والأخير دون نقاط .
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