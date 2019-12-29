على ضفاف النيل.. أول تعليق من جوهرة بعد تأييد حبسها بتهمة التحريض على الفسق

نشرت الراقصة جوهرة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام " عددا من الصور عبر خاصية الاستورى.



ونشرت جوهرة صورة لها ببدلة الرقص على ضفاف نهر النيل، وكتبت عليها: احجزوا حفلاتى لرأس السنة 2020 " .



وأيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الحكم الصادر بحبس "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ الراقصة جوهرة سنة مع الشغل، فى اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.



كان عاصم قنديل المحامى ودفاع الراقصة جوهرة قدم خلال الجلسة الماضية، مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.



ألقت مباحث الآداب القبض على الراقصة جوهرة العام الماضي، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل .

