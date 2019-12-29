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توك شو

اتهمني بالسرقة.. مدحت العدل يكشف عن موقف شقيقه من أول قصيدة كتبها.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:37 ص
مدحت العدل
مدحت العدل
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عمرو ممدوح
كشف السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، عن نقطة تحوله من الطب إلى الفن، مشيرا إلى أن بداية التحول كان من فيلم أيس كريم في جليم، عندما عرض عليه كتابة أغاني الفيلم.

وأضاف مدحت العدل، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أنه كان قد أنهى الماجستير ويحضر للدكتوراه في الطب، مشيرا إلى أن قرار الانتقال من الطب إلى الفن كان بمشاركة زوجته.

وأوضح الشاعر الدكتور مدحت العدل، أنه يكتب شعر منذ المرحلة الإعدادية، مشيرا إلى أنه عرض أول ما كتب من شعر في المرحلة الإعدادية على شقيقه سامي العدل ولم يصدق أنه الكاتب وقال له "انت اكيد سارق القصيدة".

وقال السيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، إن عمرو دياب يمثل أيقونة حظه ومشواره وأحلامه ونجاحه، أما محمد فؤاد فيمثل له روح الحارة المصرية، متمنيا أن تظل فيه هذه النكهة.

وأضاف مدحت العدل، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن ما ينقص محمد فؤاد هو أن يحب نفسه، ويكون لديه طموح أكبر ليكون رقم 1، مشيرا إلى أن محمد هنيدي "أخف دم في الحياة" سواء في الواقع أو أمام الكاميرا.
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