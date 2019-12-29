حورية البحر.. لينا أحمد الفيشاوى تنشر صورة جريئة على انستجرام

نشرت لينا أحمد الفيشاوى صورة جريئة أثناء طفولتها عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وعلقت لينا على الصورة قائلة: "دائما انا حرة فى خطابي.. انا واحدة من حورية البحر".



من جهة أخرى، نشر أحمد الفيشاوي برومو تشويقي لفيلم "أشباح أوروبا"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



يذكر أن الفيلم تغير اسمه مرتين قبل "أشباح أوروبا"، المرة الأولى حمل اسم "حجر الإسكندر"، والثانية "عقد الخواجة" .



الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.