شاهد.. قارب رعب يصل الشواطئ اليابانية محملا بكارثة

في حادثة مثيرة للرعب.. اكتشفت السلطات اليابانية قاربا رسى فجأة على ساحل جزيرة في اليابان، ويحمل بداخله كارثة مروعة.



عثرت قوات الأمن على 5 جثث بداخل القارب بالإضافة إلى رأسين بشريين، بينما اشتبهت السلطات في أن القارب قادم من كوريا الشمالية.



وفقًا لـ «كي شينين»، أحد شهود العيان: "كتب على القارب حروفًا باللغة الكورية، بعدما عثر على الجثث في حالة شنيعة من بينها 2 من الرؤوس لم يعرف حتى الآن إذا كانت لجثتين من الجثث أم منفصلتين من جسدين آخرين.



وأضاف شينين وفقًا لـ دايلي ميل، أن القارب رسى على ساحل جزيرة «سادو» شمال غرب اليابان بالقرب من نيجاتا، ولم يعرف حتى الآن سبب مقتل هؤلاء.



الغريب هو أن هذه الواقعة تكررت من قبل خلال الشهر الماضي وهو ما تتحرى عنه السلطات اليابانية لاكتشاف ما يحدث.