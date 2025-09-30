سلطان: شهادة ISO 9001 تتويج لنجاح البنك الزراعي

أكد محمد سلطان، رئيس المجموعة القانونية بالبنك الزراعى، أن حصول المجموعة القانونية على شهادة ISO 9001 يمثل تتويجاً لمسيرة مهنية طويلة لإعادة هيكلة ورسم مسار العمل داخل مجموعة الشئون القانونية، مدعوما بجهود فريق عمل ملتزم، يؤمن بأهمية تطوير الأداء القانوني، والعمل بمعايير مؤسسية واضحة، تُعزز الكفاءة، وتدعم أهداف البنك.

وقال سلطان: "إن الحصول على هذه الشهادة ليس هدفاً في ذاته بل محطة تؤكد سلامة ما بدأناه، وتدفعنا لمواصلة العمل بنفس الالتزام، معرباً عن تقديره للإدارة التنفيذية بالبنك، التي حرصت على توفير البيئة الداعمة، وأظهرت التزاماً فعلياً بتطبيق منهجيات الجودة، بما يعكس احترافية الإدارة، وتكامل الرؤية بين كافة مستويات المؤسسة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه البنك الزراعي المصري، بحصوله على شهادة التوافق مع المعايير الدولية لأمن المعلومات وصناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS) بأحدث إصداراتها V4.0.1))، والتي يتم منحها للبنوك التي تطبق أعلى المعايير الأمنية العالمية لحماية بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وحصول المجموعة القانونية على شهادة الأيزو ISO-9001، تأكيداً على التزام مجموعة الشئون القانونية بتطبيق أعلى معايير الجودة في أدائها المهني.