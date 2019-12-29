شعراوي يجتمع بـ 6 محافظين لتسريع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بـ 121 قرية

يقوم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، بزيارة إلي محافظة الأقصر لعقد ورشة عمل موسعة على مدار اليوم بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة ، فضلًا عن فرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس الوزراء بتسريع إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القري ال١٤٣ المستهدفة في المرحلة الأولي بمحافظات الجمهورية .



وقال اللواء محمود شعراوي،إن الورشة تستهدف الوقوف على الموقف التمويلي والتخطيطي والتنفيذي لمشروعات المبادرة في المحافظات الستة التي تتضمن حوالي ١٢١ قرية من إجمالي القري ال١٤٣ المستهدفة في المرحلة الأولى.



وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن الاجتماع يستهدف أيضًا إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها وذلك على أرض الواقع بالقرى المستهدفة .



جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي استجابة لدعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكاتف الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وبما يساهم في أحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القري ، وتبلغ استثمارات المرحلة الاولي للمبادرة وحوالي ٤.٢ مليار جنيه.



وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بقيام وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية ، وقامت الوزارة بالانتهاء من إنشاء وحدة مركزية خاصة بالمبادرة وعرضها علي السيد رئيس مجلس الوزراء، حيث ستتولي تلك الوحدة الإشراف على تنفيذ المبادرة، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات.