AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شعراوي يجتمع بـ 6 محافظين لتسريع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بـ 121 قرية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:44 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
Advertisements
ايمان البكش
يقوم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، بزيارة إلي محافظة الأقصر لعقد ورشة عمل موسعة على مدار اليوم بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة ، فضلًا عن فرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس الوزراء بتسريع إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القري ال١٤٣ المستهدفة في المرحلة الأولي بمحافظات الجمهورية .

وقال اللواء محمود شعراوي،إن الورشة تستهدف الوقوف على الموقف التمويلي والتخطيطي والتنفيذي لمشروعات المبادرة في المحافظات الستة التي تتضمن حوالي ١٢١ قرية من إجمالي القري ال١٤٣ المستهدفة في المرحلة الأولى.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن الاجتماع يستهدف أيضًا إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها وذلك على أرض الواقع بالقرى المستهدفة .

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي استجابة لدعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكاتف الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وبما يساهم في أحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القري ، وتبلغ استثمارات المرحلة الاولي للمبادرة وحوالي ٤.٢ مليار جنيه.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بقيام وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية ، وقامت الوزارة بالانتهاء من إنشاء وحدة مركزية خاصة بالمبادرة وعرضها علي السيد رئيس مجلس الوزراء، حيث ستتولي تلك الوحدة الإشراف على تنفيذ المبادرة، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة

التنمية المحلية تنظم ورشة عمل للمحافظين الجدد..غدا

شعراوي والسويدي يبحثان توفير فرص عمل لأبناء القرى .. صور

وزير التنمية المحلية يستقبل رئيس اتحاد الصناعات لاستعراض آخر مستجدات التنسيق لتوفير فرص عمل لأبناء القرى.. شعراوي: تسعى لزيادة دخل الأسر بـ4700 قرية

بتكلفة 5 مليارات جنيه.. اختيار 130 قرية لتطويرها ضمن مشروع تنمية القرى المصرية

وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان آخر مستجدات مبادرة حياة كريمة

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم .. فيديو

أخبار الفن .. شيرين عبد الوهاب: ميتقليش اخرسى .. أحدث فيديو لـ جوهرة .. وسر الخوف من الظهور مع منى فاروق .. وتحفيز شيما الحاج للشباب

شرطة نيويورك تكشف تفاصيل مثيرة حول هجوم الطعن الجماعي على اليهود

موعد مباريات اليوم الأحد 29-12-2019 والقنوات الناقلة

رغم اعتزاله منذ 31 عاما .. محمود الخطيب هداف الأهلي في البطولة الإفريقية

غينيا بيساو تنتخب رئيسا جديدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار موديلات mg في مصر.. صور

ميتسوبيشي تطرح باجيرو 2020 pajero في مصر.. سعر ومواصفات

الحرارة قاتلة| حيوان كوالا يستنجد بـ سائقة دراجة لإنقاذه من العطش.. فيديو