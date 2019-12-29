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منوعات

إصابة الطفل بالحصبة تجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الأخرى

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ذكرت الأبحاث الطبية الحديثة أن الأطفال غير المحصنين الذين أصيبوا بالحصبة، فقدوا مناعتهم ضد الأمراض الأخرى.

وتوصل فريق من العلماء إلى أن أحد الأسباب الأخرى لتطعم طفلك ضد الحصبة، هو أن المرض شديد العدوى يشل "ذاكرة" الجهاز المناعي، ما يجعل الأشخاص أكثر عرضة لمجموعة أخرى بالأمراض .

وأفاد باحثون - في ورقة نشرت هذا الأسبوع في مجلة ساينس العلمية - بأن أطفالًا غير ملقحين من مجتمع بروتستانت هولندي أرثوذكسي أصيبوا بالحصبة فقدوا ما بين 11٪ و 73٪ من الأجسام المضادة التي وجدها العلماء في دمائهم قبل المرض.

ووجدت مجموعة أخرى من العلماء الذين فحصوا عينات دم من نفس المجتمع - في دراسة منفصلة - أن بعض مجموعات الخلايا المناعية التي تسمى استنساخ الذاكرة "ب"، والتي تساعد الجسم على مهاجمة مسببات الأمراض التي واجهتها من قبل، تراجعت بعد الإصابة بالحصبة.

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